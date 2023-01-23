『【ジャンク】iPhone12 128GB本体 SIMフリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 48分に出品され03月28日 19時 48分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名

•iPhone12 128GB本体



■商品内容

•iPhone12 128GB×1





■商品説明



iPhone 12 ブルー 128 GB SIMフリー



メルカリで先月譲っていただきましたが

新しいものを購入したので

お譲り致します。

3年半前購入されたようです。



電源及び画面の挙動も問題ありませんが、

Face IDの使用不可です。

画面とバッテリーに関しては修理に出したようなので

正規のものではないためジャンクとしております。



バッテリーは約3ヶ月前に交換されたようです。

また画面交換された際に

液晶中央にラインが浮かぶようになったようです。

わたしは動画視聴の際など

画面が見ずらいと感じた事はありません。





大きな目立つ傷はありませんが

中古品のためベゼルや

カメラの周りなどの小さな傷は

画像に載せました。

それ以外にもあるかと思います。

神経質な方は購入ご遠慮ください。





残債なし。

SIMフリーの為すぐ使えます！







付属品無し

ネコポスでの発送です。







「アップル iPhone12 128GB ブルー」



【詳細】

Apple iPhone 12 128GB ブルー SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone 12

画面サイズ：6.1 インチ

内蔵ストレージ容量：128GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証できません

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ブルー系

使用期間：3年半

バッテリー：正規品でないため表示がされません

IMEI (製造番号)···353051110563711



■発送



通常、48時間以内の発送を心掛けております。



■注意事項



コンビニ支払いの場合期限を守れる方のみお願いします。





#スマートフォン

#携帯電話

#スマートフォン本体



IMEI (製造番号)···353051110563711 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり