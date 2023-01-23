『this is never that フリース GORE-TEX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 05時 48分に出品され05月18日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材···フリース



GORE-TEX INFINIUM Fleece Jacket



GORE-TEX INFINIUM™ 2L fabric lining

防風・保温機能あり

ファスナー付ポケットあり

左胸にロゴ刺繍、右袖にGORE-TEX刺繍あり

裾のドローコードで調節可能です





thisisneverthatⓇ（ディスイズネバーザット）

2010年に韓国・ソウルにて設立。アメリカや日本のファッションカルチャーに影響を受けた90年代の韓国ユースカルチャーをベースにしたストリートブランドです。

『最初にイメージして作ろうとした洋服は思い通りにならないものであり、それは結果的に求めていたものでもある』といった、 『this』と『that』は永遠に繋がらないという事をコンセプトにクリエイションを行っており、現代のトレンドをミックスしたコレクションを展開しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ this

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that

フリース GORE-TEX