『★定価14万★Aquascutum★ライナー付き トレンチコート★ロイヤルブルー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 19時 32分に出品され04月26日 19時 32分に終了予定です。即決価格は9,116円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【～ ご挨拶 ～】



この度は数ある商品の中から私のページをご閲覧頂きまして誠にありがとうございます★



誠心誠意持ってご対応させて頂きますので

是非よろしくお願い申し上げます★







【商品説明】





【★定価¥143,000-★】



【★Aquascutum★】



【★ライナー付き トレンチコート★サイズ6★】





になります◎







BURBERRY に並び 世界大戦時 では イギリス軍 に トレンチコート を支給していた由緒正しい 英国発 高級コートブランド★ アクアスキュータム ★





大草直子 着用 でもお馴染み★

ロイヤルブルー ライナー付き ロング トレンチコート ★





定番 ハニーベージュ ★

裏は アイコン クラブチェック ★

取り外し可能な ウール ライナー 付き★

スプリングコート ヘビーアウター 両立できる便利アイテム★

VERY FUDGE mi-mollet オンオフ 問わないスタイリングに★





ライナー付き ロングコート 英国 コート 等がお好きな方は是非★









【商品情報】





ブランド名: Aquascutum ( アクアスキュータム )





アイテム名:ライナー付き トレンチコート



・正規代理店:㈱レナウン





色:ベージュ × ブルー





表記サイズ:6



実寸サイズ:画像15参照

(日本人レディースＭサイズ相当)

肩幅:ラグラン

脇下身幅:46cm

裄丈:81cm

着丈:100cm





素材

表地:コットン62% ポリエステル38%

裏地:キュプラ

ライナー:ウール





コンディション:C

業者クリーニング済

画像掲載程度で脇下、袖裏地汚れ、画像赤〇見頃裏、裾裏薄汚れ有

見た目を損なう色褪せ、レザー傷等は無く今後ともご愛用頂けますコンディション





【ハッシュタグ】



#Aquascutum #トレンチコート #アクアスキュータム #24SS #ロングコート #24AW #ロングトレンチコート #VERY #大草直子





【～ 最後に ～】



他にも複数出品致しております◎

是非他の出品物も御覧ください◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★定価14万★Aquascutum★ライナー付き

トレンチコート★ロイヤルブルー