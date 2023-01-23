『富士通ゼネラル小型脱臭機 Plazion 脱臭機 DAS-15K-B【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 48分に出品され04月11日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【多機能脱臭機】

FujitsuのPlazionは、強力な脱臭機能を備えた空気清浄機です。急速運転機能により、迅速に空気を清浄化し、快適な環境を提供します。



【省エネ設計】

定格消費電力はわずか25Wで、エネルギー効率が高く、長時間の使用でも安心です。100Vの電源で動作し、家庭での使用に最適です。



【使いやすさ】

風量設定は強、中、弱の3段階から選べ、ロック機能も搭載しているため、安心して使用できます。シンプルな操作パネルで、直感的に使える設計です。



- ブランド: Fujitsu

- モデル名: Plazion

- 型番: DAS-15K-B

- 定格電圧: 100V

- 定格周波数: 50/60Hz

- 定格消費電力: 25W

- 機能: 脱臭機

- 風量設定: 強, 中, 弱

- 急速運転: あり

- ロック機能: あり

2020年製です。

綺麗に使っていたので機械的にも外装も良好です。

本体のみになります。



中古と言う事ご理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウゼネラル