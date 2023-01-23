『富士通ゼネラル小型脱臭機 Plazion 脱臭機 DAS-15K-B【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 48分に出品され04月11日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フジツウゼネラル
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落札価格8424円
479 入札履歴
終了
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