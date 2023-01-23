『NIKE ナイキ ステファン ジャノスキー エアー マックス 新品 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 54分に出品され03月23日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日購入したのですが手違いで、

一つ頼むつもりが3つ購入してしまいましたので、

出品致しました。

他のとこでも出しております。

サイズは 27.0 となっています。

1万3000円でしたが、すぐ売りたいので値下げさせて頂きました。

一回も履いていない新品、未使用です！

購入する際コメントお願い致します。

質問等も受け付けてます。



よろしくお願い致します。



NIKE AIR MAX STEFAN JANOSKI



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ctiezen LOUIS VUITTON BURBERRY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

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