『【極美品】HUNTING WORLD トートバッグ ボストンバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 27分に出品され03月03日 12時 27分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ アイテム

$正規品、HUNTING WORLD、ハンティングワールド ハンドバッグ ミニボストンバッグ PVC レザー 、肩掛け鞄、トートバッグ





HUNTING WORLDのトートバッグです。丸みを帯びた上部は、両サイドのホックボタンを外せば高さが伸びて収納力がアップします。



旅行に、ジムに、ゴルフに……◎



非常に軽量で折り畳みができ、サブバッグとしてもご利用頂けます！



メンズ、レディースに問わずお使いいただけます♪







【商品詳細】✨



■ブランド HUNTING WORLD



■ 参考価格 27,398円



■ 素 材 ：バチュークロス、レザー



■ カラー：レッド、ブラウン



■ サイズ(約)

・縦24 × 横37 × マチ10cm

・ハンドル立ち上がり：約25cm

・外側ポケット：ファスナー × 1

オープン × 1



・ファスナー開閉





■ 付属品 保存袋





■ コンディション

・内側/外側共に目立ったダメージや汚れなどありません（写真参照）

・ハンドル毛羽立ちや角のスレ、破れ、匂いなどありません。美品です。





■ 補足コメント

クリーニング済みなので届いたその日からお使い頂けます





■ 収納可能

・A4、折り畳み傘、タオル

・たぶれ、カードケース、キーケース

・.化粧品ポーチ、タンブラー

・長財布、ストール















❇️即購入OK❗️即日発送❗️



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▶︎通勤、通学、出張、旅行、結婚式、デート、ディナーなど◎ロングコートやテーラードジャケット×デニム×ニットセーター×カーゴパンツ×スニーカーやショートブーツとも相性いい◎













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※当店では鑑定済の商品です。万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください。



※モニターや撮影環境により色味や素材感が違って見える場合や画像に映らない細かなキズ汚れがある可能性がありますのでご了承下さい



※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入下さい44 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハンティングワールド

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】HUNTING

WORLD

トートバッグ

ボストンバッグ