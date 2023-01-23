『POLO RALPH LAUREN チェスターコート 美品 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 48分に出品され04月01日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレンのウールチェスターコートです☆

専門店購入品、とても上品です。

型崩れ、スレ等の無い美品

180㎝でジャストでした



カラー：ダークグレー

寸法（素人採寸）

肩幅 約47cm

身幅 約54cm

着丈 約89cm

袖丈 約65cm



＊非喫煙、ペット無し、保管状態は良いですが

中古自宅保管のため気になる方はご遠慮ください

＊コメント無しでのご購入も可能です

＊気になる点はお気軽にコメントをお寄せください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLO

RALPH

LAUREN

チェスターコート 美品 美品