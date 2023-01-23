『VAIL ARCHIVE x Marmot GORE-TEX INFINIUM【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 06分に出品され03月11日 00時 06分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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4〜5回着用の美品になります。

左側ポケットのジッパープルが無いので相場よりお安く出品いたします。

普通に着用するには問題ありません。



▪️アイテム

Vainal Archive × Marmot ヴァイナルアーカイブ × マーモット

ダウンジャケット

[TMMJL81VA]



▪️カラー

カーキ



▪️サイズ

M

着丈 約66cm

肩幅 約55.0cm

身幅 約61cm

袖丈 約62cm

※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。



▪️素材

表地 ナイロン 100%

裏地 ポリエステル

中わた ダウン 90%

フェザー 10%



▪️発売時期

19AW



▪️定価

¥74,800



＜VAINL ARCHIVE＞と＜Marmot＞ が共同開発したダウンジャケット。素材は防水機能を備えたGORE-TEX INFINIUMを使用。





カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

襟···スタンドカラー

季節感···秋、冬



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



カラー···グレー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴァイナルアーカイブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VAIL

ARCHIVE

x

Marmot

GORE-TEX

INFINIUM