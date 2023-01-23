『正規品 ピレネックス ダウンジャケット レディース36 クリーニング済 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 18分に出品され03月02日 23時 18分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、ブランドリサイクル店にて購入しました。



プレミアムクリーニング済みで、

気持ち良くお召し頂けます(^^)



目立つダメージは無く、個人的には

良い状態だと思います。

神経質な方はご遠慮ください。



カラーは黒だと思います。

グリーンの裏地がチラッと可愛いです♡



画像ではテカテカに見えるかもしれませんが、

実際はさほどテカテカではありません。

上品な光沢だと思います。



フード取り外し可能です。



サイズはM〜L程度だと思います。

必ず下記の実寸をご確認ください。





サイズ 36



肩幅 40

身幅 49

着丈 59



必ず自己紹介をご覧ください。







素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



汚れ・破れ・臭いなど···なし



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 正規品 ピレネックス

ダウンジャケット

レディース36

クリーニング済

黒