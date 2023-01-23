『adidasダウンジャケット×フード×黒×ロゴ×刺繍×M×古着×希少【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 16分に出品され04月15日 02時 16分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️業者,せどり,買付け,不可,転載禁止

⚠️すり替え詐欺,迷惑行為,購入不可



✅adidas世界的に有名なスポーツブランド◎品質とデザインにおいて高い評価を得ている◎このダウンジャケットはそのブランドの信頼性を体現◎



✅ダウン80%×フェザー20%で軽量かつ耐久性に優れています◎フード付きのダウンジャケット寒い季節に最適◎前面にポケットがあり実用性も兼ね備えています









✅商品詳細



●adidasダウンジャケット

●正規品：定価

※[参考価格]

※[札幌ファクトリー2006購入]



●着用回数

※[覚えておりません]

※[2024,9/2洗濯済み]



●季節感：春秋冬

※[着こなしによる]



●色：黒×ロゴ×adidas×刺繍×フード×フルジップ×ポケット



●素材 : ポリエステル100%

※[他画像ご確認ください]



●状態 : 極美品近い,前ジップ付近スレ,やや使用感有り/自宅保管

※[画像にてご判断ください]









✅平置き採寸



●サイズ表記：M

●肩幅：49

●袖丈：57

●身幅：63

●着丈：68

●若干の誤差はご了承ください









⚠️他注意事項⚠️共通理解⚠️



●即購入可能

※[ご購入後コメント任意]



●専用お取置き不可

※[規約にて]



⚠️価格¥???

※[妥当と判断した場合お譲り可能]



⚠️妥当な価格でない場合はブロックいたします



●発送日：24〜48時間以内予定



●発送元：ヤマト直営店

※[時間指定可能]



●梱包：丁寧梱包

※[圧縮]

※[60]¥750

※[新品梱包材使用]



●畳しわができた場合ご容赦ください



●コンビニ払いの場合はメルカリ規約期日迄にお支払い下さい



●全ての商品追跡可能/保証有り/ゆうゆう⇆らくらくメルカリ便の発送になります



⚠️商品到着後ご確認しメルカリ規定日数迄に受け取り評価してください

⚠️※[早いほど安心です]

⚠️※[共通理解お願いします]



●出品前に丁寧に検品し梱包中にも再度チェックしております見落としが有りましたら取引きメッセージにご連絡いたします



●美品ですが,子どもが着用した古着中古品になります商品をご納得しご理解してからの購入をお願いします

⚠️メルカリ利用規約要ご確認ご理解の上ご購入願います

⚠️※[法律的観点にも留意ください]



⚠️価格⤴️変更する場合有り※[世界情勢ご承知ください] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidasダウンジャケット×フード×黒×ロゴ×刺繍×M×古着×希少