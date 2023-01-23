『フェラガモ FERRAGAMO ダウンジャケット ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 11時 00分に出品され03月28日 11時 00分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大幅にお値下げしました！

こちらはフェラガモのダウンジャケットです。

ダウンと言いましても薄手ですので、キルティングという感じです。軽く暖かいです。

お色はベージュ。ピンクよりの紫がうっすらかかったようなベージュです。ピンクベージュとまではいきませんが、少し柔らかみがあります。

裏地もそれに合わせたお色になっております。

ほとんど着ておりませんので、美品です。

クリーニング済みとなります。

気になる方はもう一度クリーニングに出されることをお勧めいたします。

サイズは42サイズですのでL表記としております。普段Mサイズを着用しておりますが、アウターですのでこちらのサイズを購入いたしました。ですが思っているLより小さいです。

かなりコンパクトになりますので、出来る限り小さくして発送いたします。

ネコポス、ゆうパケットポストでの発送になる可能性があります。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フェラガモ FERRAGAMO

ダウンジャケット ベージュ