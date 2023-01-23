『14675美品 ニコン Nikon AF-S 24-70mm F2.8 G ED【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 21時 42分に出品され04月16日 21時 42分に終了予定です。即決価格は37,128円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ニコン標準ズームレンズ ナノクリスタルコート

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm 1:2.8G ED f2.8





■外観：

全体的に使用感少なく綺麗な美品です。



■光学：

レンズ内、僅かに塵の混入ありますが、

カビや曇り無く撮影には影響ありません。



■動作：

問題なし。好調です。



万一の初期動作不良には返品返金対応させていただきます！！

※商品到着後1週間以内にご連絡ください。



※お届け内容は写真のものが全てです。



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古物商許可 写真機商 第621110161035号

大阪府公安委員会



シリアル：580038

管理：7497620240705-0724



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