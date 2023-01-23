『美品DIESEL☆ロングダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 13時 59分に出品され03月16日 13時 59分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）



着丈 約93㎝

身幅 約65㎝



一回の着用

同じような物があり着ない為



息子の物

断捨離中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品DIESEL☆ロングダウンジャケット