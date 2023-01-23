『希少 モンクレール ライダースダウンジャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 15時 54分に出品され03月14日 15時 54分に終了予定です。即決価格は27,222円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールライダース

希少0サイズ



正規品

0サイズは大人気の為、毎シーズン即完売する程

人気となります。



主観ではありますが、保管は長かったですが着用が少なかったので

状態も良いと思います。

中古の為神経質な方はお控えください。



タイトなシルエットなので

セレブ且つ、スタイリッシュな印象を与えてくれます。

防寒も抜群です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少 モンクレール ライダースダウンジャケット

黒