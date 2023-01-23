『epine fur collar quilting downcoat ivory【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 16時 33分に出品され04月28日 16時 33分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エピヌ ファー ダウンコート

♡現在公式完売の人気品/定価¥19,880♡



2022年冬にエピヌで購入し数回着用しましたが着ていないので出品致します。

カラーはivoryでファーはpink beigeです。

ふわふわで可愛いのでぜひバレンタインなどのデートに♡

ご購入前にプロフ確認お願いいたします。



epine fur collar quilting down coat ivory

エピヌ ファーカラー キルティング ダウンコート

epine quilting down coat ivory epine ダウン

サイズ

身幅約56cm

着丈約81cm

モデル172cm

素材 :ファー部分 フェイクファー

生地部分 コットン46% ポリエステル40% ナイロン10% スパン4% 中綿ポリエステル100%





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カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ epine

fur

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quilting

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