『savetheduck ダウン ファーコート アウター マルジェラ アクネ ザラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 59分に出品され03月20日 00時 59分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

savetheduckのフード付きジャケットは、シンプルでありながら洗練されたスタイルを提供します。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。

去年完売したものでこのカラーは入手困難



【快適な着心地】

ファー風素材を使用しており、柔らかく暖かい着心地が特徴です。寒い季節でも快適に過ごせるアイテムです。本当にリアルファーみたいに、気持ちいい手触りのいいファーでびっくりします



【未使用のタグ付き】

このジャケットは未使用で、タグが付いているため、贈り物にも最適です。新しいアイテムを手に入れるチャンスです。



- 色: ライトブルー

- デザイン: フード付きジャケット

- 素材: ファー風素材

- タグ: 未使用タグ付き





定価59000円です





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セーブザダック

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ savetheduck

ダウン ファーコート アウター マルジェラ アクネ ザラ