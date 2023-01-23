『 ENFOLDの N/PUライトタフタ テントラインロングダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 49分に出品され03月30日 07時 49分に終了予定です。即決価格は33,558円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンフォルド/ENFOLDの

N/PUライトタフタ テントラインロングダウン



試着のみの美品です。

私には似合わなかったので。



【サイズ】

36

着丈 前81 後86 裄丈 81 袖口幅 約13 身幅 71



バックスタイルがケープのようなテントシルエットになったデザインダウンコートです。

脇の切り替え位置にガゼット（マチ）をはめ込むことで後ろに向かって出る、立体的なシルエット、口が大きくて使いやすいBIGポケットや丸みのあるカーブシルエットの袖など、着膨れしがちなダウンコートのシルエットを構築的なイメージに転換。ENFÖLDのボトムはじめ、合わせるアイテムを選ばないアウターアイテムです。

さらに、ドライタッチのさらりとした質感が特徴の生地を使用。動いて汗をかいてもベタつかず、快適なまま暖かさをキープできます。



【サイズ】

36

着丈 前81 後86

裄丈 81

袖口幅 約13

身幅 71

裾幅 フリー

重量 約850g



【素材】

表地:ナイロン85% ポリウレタン15%

中わた:本体 ダウン85% フェザー 15%

前立て部分 ポケット部分 ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

カラー···ブラック と





着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

季節感··冬

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 完売 ENFOLDの

N/PUライトタフタ

テントラインロングダウン