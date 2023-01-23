『MAMMUT マムート ダウン レディース【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 12時 27分に出品され03月13日 12時 27分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAMMUT マムート ダウン レディース



サイズはMです。



ダウン90%

フェザー10%



何度も着用しておりましたので、袖やフードに汚れがございます。



5999 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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