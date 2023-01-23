『Under Armour スポーツゴーグル ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 58分に出品され03月31日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーアーマーのスポサンです。

何度か使用しましたが使わなくなったのでお譲りします。





【高性能レンズ】

このUnder Armourのスポーツゴーグルは、ミラー加工されたレンズを採用しており、強い日差しから目を保護します。



【快適なフィット感】

軽量で、フィット感に優れたデザインが特徴です。長時間の使用でも快適に過ごせます。



【専用ケース付き】

持ち運びに便利な専用ケースが付属しており、保護と収納が簡単です。



- ブランド: Under Armour

- 色: ピンク

- 付属品: 専用ケース

- レンズタイプ: ミラー

- デザイン: スポーツゴーグル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンダーアーマー