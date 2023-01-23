『【まとめ売り】ポールスミス ニットカットソー 長袖 インナー シンプル メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 38分に出品され03月31日 02時 38分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド・アイテム



ポールスミス ニットソー 長袖ニット インナー シンプル カジュアル 無地 リブ スポーツ スポーティ かっこいい きれいめ 清潔感 秋冬春 3シーズン ロングシーズン 暖かい アディダス スウェット メンズ 美品



【おまとめ内容】 計13枚

＊アウター

・カーキダウンジャケットGoldenBearゴールデンベア

・迷彩柄シャツジャケットブランド不明SMALL REGULAR（M相当）



＊トップス

・ライトグレーチェック柄ニット JUNKO KOSHINO コシノジュンコ

・アイボリーニットカットソーPaul Smithポールスミス

・ブルークルーネックニット ZARA MAN ザラマン US/M（M相当）

・ブラック/ダークグレー長袖Tシャツ CORNFLAKE コーンフレイク

・アイボリー/オレンジボーダーカットソー Crocodile クロコダイル

・ネイビーチェック柄シャツBrooks Brothersブルックス ブラザーズ

・ネイビービッグロゴパーカーadidasアディダス J/O（M相当）



＊パンツ

・ブラックデニムスキニーパンツ H&M エイチ&エム32/30（M相当）

・グレーカジュアルパンツMENS BIGIメンズビギ03（M相当）

・ベージュカジュアルパンツTHE SHOP TKザショップティーケー1（M相当）

・ブラックスウエットパンツUNIQLOユニクロ



○アイテムのコンディション



全てMサイズ相当のUSED品となっております

Free は表記無し、onesizeを含みます

キズや汚れなどがある場合は

画像に添付してありますので、そちらをご覧ください



※１度人に渡った商品ですので

完璧をお求めになる方はご遠慮下さい

※素人検品、自宅保管にご理解いただける方の

ご購入をお願い致します



＊ご注意



・即購入可能です

・匿名配送＆24時間以内のスピード発送で

毎日発送を心がけております

・ご不明な点はお気軽にコメントまで



その他も色々な服を出品中です

よろしければ是非ご覧ください！

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s-0207 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【まとめ売り】ポールスミス

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