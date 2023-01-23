『ジャンニ・ヴェルサーチピーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 06時 08分に出品され05月10日 06時 08分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても希少なシルバーボタンのダブルコートです。生地に厚みがありおしゃれです。一度くらいしか着用しておりませんので美品です。

濃いグレー

イタリアサイズ50

防寒仕様の裏地が背中の部分に付いています。総丈(約９０㎝)身幅(脇下片面約５６㎝)肩幅(約47㎝)

袖丈(約65.5㎝)

ハンガーお付けします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジャンニヴェルサーチェ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャンニ・ヴェルサーチピーコート