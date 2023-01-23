『スワロフスキー☆ストラップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 28分に出品され03月15日 07時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
ラリマーセレナイトブレスレット（天然石ハンドメイド）
¥ 7410
スワロフスキー 大ぶりフープピアス
¥ 7800
スワロフスキーネックレス
¥ 4400000
ほぼ新品 スワロフスキー Subtle Matrix Tennis ブレスレット
¥ 7410
GUCCI スカーフ＆ 天然石 フォスフォシデライト リング16号 新品 F2
¥ 10140
スワロフスキー☆スクエアブレスレット☆ブルー☆未使用品◎
¥ 12349
スワロフスキーダンシングネックレス
¥ 8190
スワロフスキー ネックレス ヒヤシンス Hyacinth Blue 正規品 美品
¥ 8268
未使用品★ イヴサンローラン ゴールドブローチ
¥ 7410
【美品】HERMES エルメス スカーフリング シェーヌダンクル ゴールド
¥ 10920
スワロフスキー
¥ 7332
K14 WG スワロフスキー ハートネックレス 超お買い得！
¥ 7020
K18 天然コンクシェル⚪カメオ ミニ宝石鑑別書付き ピンクが可愛いカメオ
¥ 46000
【最終】スワロフスキー eternal flower リング Swarovski
¥ 10919
【GUCCI】クリスタル付き ライオンヘッドリング スワロフスキー 9号
¥ 11700
未使用★ヴィクトリアンジェット リーフデザイン復刻版 ブローチ
¥ 22950
◇エルメス◇サドル/グローブホルダー/ブランド
¥ 16843
HERMES エルメス シェーヌダンクル スカーフリング ゴールド
¥ 10569
落札価格10400円
238 入札履歴
終了
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