『スワロフスキー☆ストラップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 07時 28分に出品され03月15日 07時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年程前に百貨店のスワロフスキー正規品で購入しましたが使用しないので出品いたします。

自宅で保管していたのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。

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お断りしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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アクセサリー タグ スワロフスキー☆ストラップ