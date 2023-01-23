『スワロフスキー 腕時計 Octea Sport Crystal, red【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 00分に出品され03月19日 21時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは非稼働品になりますので購入後ご自身で電池交換お願い致します。



ケース内の革部分が劣化しているので取り出した時にベルトに付着します。

着色ではございません。



楽天等では以前9万円強で販売されていました。



スワロフスキー 腕時計 Octea Sport - Crystal, red 1047344は、回転するベゼルと日付表示付きのウォッチ。仕様：ケース-ステンレス、39mm、ベゼル-クリアクリスタル、文字盤-円状の模様、外周はマット仕上げ、時刻表示-インデックス、ストラップ-ラバー（6個のクリスタル付き）、ムーブメント-スイス製クォーツ付属：オリジナルブランドボックス■サイズ：フェイス 直径39mm / 長さ 19cm■



文字盤カラー···シルバー

ベルトカラー···レッド

付属品···箱(ケース),説明書 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ スワロフスキー



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