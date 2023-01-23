『ハンドケア パラフィンパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 18分に出品され03月31日 18時 18分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パラフィンワックス450グラムが4個付き

手用のミトン付き 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>パック・フェイスマスク 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ホワイト系/オレンジ系/ベージュ系