『ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット ND91308【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 06分に出品され03月08日 03時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

季節感···冬



友達から中古でいただきましたが、着用しないので

出品いたします。



メンズですが女性でも着れます。



素人自宅保管にご理解ある方のみお願いします。



商品の状態ですが、

購入時期等不明なため汚れありにしておりますが、

とくに問題ないかと思います。



肩幅 44㎝

着丈 58㎝



できる限り小さく梱包して発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ヌプシ ダウンジャケット ND91308