『【ISSEY MIYAKE】ウールコート スタンドカラーコート グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 11時 43分に出品され05月10日 11時 43分に終了予定です。即決価格は16,676円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●サイズ…L-XLサイズ 表記サイズなし

※採寸はあくまで参考値でお願い致します。

着丈：約113ｃｍ

肩幅：約50ｃｍ

袖丈：約60ｃｍ

身幅：約62ｃｍ

裾幅：約65ｃｍ

ネック高：7cm

●状態…AB-B+

目立つ汚れ、傷では無いですが一部（確認したもので3箇所ほど）小さなウール剥げ、裏地の状態などあります。画像参照

●付属品…なし

●コメント

イッセイミヤケ メンズラインのグレースタンドカラーコートになります。正直この手の作りが良い服はあまり語る必要は無いです。ルックもそうですが、とにかく良い服です。当方にはサイズが大きく、理想の着方にならず断念しました。身長のある方には特にオススメしたいです。

ぜひご検討くださいませ。



※ブランド品に関しまして、真贋は概ねクリアしているもののみ出品しております。

※状態確認は念入りに行っておりますのでご安心ください。またコメント欄にて質問頂けますと確認の対応致しますので、気軽にご質問ください。

※すり替え、キズつけ等防止の為、返品は対応出来かねますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ISSEY

MIYAKE】ウールコート

スタンドカラーコート

グレー