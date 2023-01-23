『【大人気】ノースフェイスリバーシブルダウンジャケットメンズXL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 17時 01分に出品され03月25日 17時 01分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【大人気】ノースフェイスリバーシブルダウンジャケットメンズXL









○人気のリバーシブルダウンジャケット



○ダウン90%、フェザー10%で軽くて暖かいダウンです。



★襟にジャケット収納ポケットあります



○YKK ZIP、刺繍ロゴ、ノースフェイスコリア製



○普段使いはもちろん、

グランピングなどアウトドアにもおすすめ



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状態 ：目立つきず、よごれございません。



サイズ：メンズXL



カラー:ブラック×ダークグレー



着丈約68cm

肩幅約48cm

身幅約60cm

袖丈約68cm



※素人採寸です



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◎クリーニング済

◎送料無料

◎匿名発送

◎自宅保管/タバコ無し・ペット無し

◎即購入・無言購入OK



△古着のため多少の使用感でも気になる方はご遠慮ください

△出品時に確認しておりますが、細かいキズやヨゴレを見落としている場合もございます。ご了承ください。







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カラー...ブラック







A42 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【大人気】ノースフェイスリバーシブルダウンジャケットメンズXL