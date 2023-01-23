『モンテイン ダウンジャケット 英国製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 05時 38分に出品され03月31日 05時 38分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【説明】

10年以上前にアウトドアショップで購入しましたが着用頻度が低いため放出します。

モンテインは英国のアウトドアブランドです。

メイドインU.K



種類...ダウンジャケット

性別...メンズ

特徴...防風, 保温/防寒, 防水, 撥水

- 色: グレー・ブラック

- 素材: ナイロン

- デザイン: ジッパー付きポケットあり

- 特徴: 高い襟

- 用途: アウトドア・登山



フードは付属しません。

裏地がフリースっぽい素材で保温性があります。



【採寸】

サイズ：XS

日本のSサイズ相当



以下は素人の採寸のため誤差ご了承ください。

肩幅：43cm

身幅：47cm

袖：55cm

着丈：56cm



【その他】

古着であることや家屋保管であることを理解の上、ご検討宜しくお願いします。

購入後のトラブルは困りますのでご質問等あればお気兼ねなくご連絡下さい。

宜しくお願いします。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: モンテーン

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