『イーストボーイ コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 08分に出品され03月26日 06時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フードは取り外し可能です。



濃紺ですのでスクールコートとして通学用にも着ていただけると思います。



ウール100%

着丈78㎝



シーズンごとにクリーニングに出してとても大切にに着ていましたのでたいへん綺麗です(^-^)v 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イーストボーイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イーストボーイ

コート