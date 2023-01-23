『イッセイ ミヤケ ノーカラー ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 18時 32分に出品され04月29日 18時 32分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 issey miyake イッセイ ミヤケ



ノーカラー ジャケット コート



サイズ記載がないので、肩中央付近の丈と脇辺りの幅の平置き採寸写真をご参照下さい

素人採寸ですので、多少の誤差ご了承下さい



色合いは写真2枚目、7枚目が近いです



中古品にご理解のある方、よろしくお願い致します



季節感···秋,冬,春

日本製 made in Japan

襟なし アウター

れあ 希少

三宅一生 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イッセイ ミヤケ

ノーカラー ジャケット