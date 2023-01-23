『レザーカービング 4連キーケースレザーコンチョ仕様 ナチュラル/フラワー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 00時 53分に出品され03月28日 00時 53分に終了予定です。即決価格は9,500円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レザーカービング 4連キーケース

レザーコンチョ仕様

ナチュラル/フラワー



ハーマンオーク社のツーリングレザーにフラワーと蔦のカービングを施して製作したオリジナルの4連キーケースケースです。インナーにカード入れ1箇所のシンプルなデザインになります。

ハトメに二重リング付きです。



留めボタンはオリジナル製作のφ30㍉レザーコンチョ仕様になっており、ヌメ革やマヤレザー等へ交換可能です。



レザーコンチョline up

•ヌメ革（Fives刻印有、無）−800円

•マヤレザー（ピンク、イエロー、抹茶）−800円

•フラワーカービング

•フラワーターコイズ（＋800円）

•サンフェイス（＋800円）



※本体、コンチョともにデザイン追加予定です。ご希望やご相談ございましたらコメントください。イニシャルの焼き入れやアルファベットの刻印等も可能です。



サイズ:約縦110㍉×横70㍉

厚み約40㍉（コンチョ含む）



仕様:•コインケース

•カード入れ×1



既製品ではありせん。素材のシワやキズ、製作時のキズ・汚れ等ある場合がございます。ハンドメイド品ですのでご理解の程、宜しくお願いいたします。





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#レザーコンチョ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ レザーカービング

4連キーケースレザーコンチョ仕様 ナチュラル/フラワー