『EJ ウィジュ トレカ セルカ風フォトカード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 17時 16分に出品され03月19日 17時 16分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15人しか当選しないLINE MUSIC キャンペーンで当選したものです。

硬化ケースにいれてプチプチで保護して発送いたします。（硬化ケースに入れる際は手袋をして扱っています）



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