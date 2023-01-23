『daiwa pier 39 GORE-TEX mountain Parker【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 03時 01分に出品され03月13日 03時 01分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイワピアーのナイロンジャケットです？



身幅広め大きめのデザインでかっこいいです。



MサイズですがL.XL相当になると思います。



GORE-TEXで雨を弾くのでこれからの季節ぴったりです。



定価70000円ほどしました。



状態かなり良いです。

神経質な方のご購入ご遠慮ください。



以下引用



ヘビーデューティーなクラシックアウトドアスタイルのマウンテンパーカーを 現代的にブラッシュアップしたデザイン。 ゴアテックスインフィニウムファブリック採用し 防風性や撥水性を高めております。 大小様々なポケットワークを駆使し フィッシングフィールドでしっかりと機能を発揮するつくりです。 フロントからサイドにかけての大ぶりなフラップポケットには ハンドウォーマーの役目を果たすジップポケット付き。 内側にはブランドを代表する様々なポケットワークを施し 様々なフィールドに対応できるデザインに仕上げました。 ミリタリーのディテールでもある前振りの袖がデザインアクセント、 アクションプリーツを加え、袖口も調整出来るようにデザイン。 釣りの際の可動域を広げ、袖口のもたつきも解消したデザインです。 ※サングラスホルダー、ピンオンリールホルダー付き。 防風性、透湿性、耐水性に優れたGORE-TEX INFINIUM™ファブリクスを使用。 セミダルのリサイクルナイロンを使用しており、ドライなタッチが特徴。 持続的な表面撥水と優れた透湿性があります。 裏地には総裏でメッシュライニングが施されており、 着心地の良さも考えた作りとなっております。 表地 NYLON 100% 裏地 POLYESTER 100% S(着丈72cm、身幅68cm、裄丈86cm) M(着丈74cm、身幅70cm、裄丈89cm) L(着丈77cm、身幅73cm、裄丈92cm) XL(着丈79cm、身幅76cm、裄丈93cm) ※多少の個体差はご了承ください。





素材···ナイロン



カラー···グリーン



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier

39

GORE-TEX

mountain

Parker