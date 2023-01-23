『port authority ダウン ジャケット PORT AUTHORITY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 32分に出品され03月13日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 port authorityの黒のダウンジャケットです。

1回だけ袖を通したのみで、ほぼ新品で保管状態も良いです！



内側にポケットがあり、ドローコードもあります。



元の定価は税込15,400円です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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