『ORBEA Onix ロードバイク（新品未使用グローブ、ライトなどアクセサリー付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 44分に出品され03月21日 09時 44分に終了予定です。即決価格は32,062円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|オルベア
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¥ 118800
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落札価格32062円
280 入札履歴
終了
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