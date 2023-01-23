『ORBEA Onix ロードバイク（新品未使用グローブ、ライトなどアクセサリー付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 44分に出品され03月21日 09時 44分に終了予定です。即決価格は32,062円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価20万円〜25万円くらい



●状態：

メンテナンス済み。

フレームフルカーボンです。

チェーン交換し新品になっています。

ギア動作確認済み。

すぐ乗れる状態で、スニーカーでもこげるペダルに変更してあります。

所有者は女性で、身長162センチです。

タイヤの大きさも何インチか忘れましたが、

身長に合わせています。



年式は2004年ごろのモデルですが、2010年に

サイクリングなどの普段使いにするために

全体をプロに頼みクリーニングしました。



通勤や

初めてのカーボンフレームへの入門や、初めてのロードバイクにチャレンジする方におすすめです。



トライアスロンで使用していましたが、50代に入り

レースから遠のいたので、大事に室内保管していた

ロードバイクを手放すことにしました。



こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。





フレーム素材···フルカーボン



フレーム素材···カーボン



付属品···鍵



付属品···ライト,鍵



付属品···ペダル,ライト,鍵



付属品···フレーム,ペダル,ライト,鍵、ヘルメット、グローブ



付属品···サドル,フレーム,ペダル,ライト,鍵



特徴···完成品 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オルベア

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

自転車本体 タグ ORBEA

Onix

ロードバイク（新品未使用グローブ、ライトなどアクセサリー付