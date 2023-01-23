『90s Carharttカーハート チョアコート ブラウン L〜XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 28分に出品され03月26日 13時 28分に終了予定です。即決価格は13,333円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



⚫︎ 90s Carhartt カーハート チョアコート

ブラウン

Size:L〜XL(着丈約74cm 身幅約75cm 肩幅約57cm)



⚫︎ オールドのカーハートから

雰囲気抜群のチョアコートになります。

汎用性の高いブラウンカラーで、

ブランケットライナー付きで幅広いシーズンお使い頂けます◎

ベージュカラーが多い中こちらのカラーは探すと

意外と見かけません。

表記欠損ですがL〜XL程になります。

デトロイトジャケットなとがかなり注目されておりますが、

コートタイプもかなり優秀です！

穴なども無く状態も◎

お探しの方、気になる方は是非！



⚫︎ 目立った汚れ等はございません。



気になる事などはお気軽にお問い合わせください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

Carharttカーハート

チョアコート

ブラウン

L〜XL