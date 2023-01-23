『最終値下げ✨アークテリクス ビームスボーイ 別注 マンティス26 バックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 26分に出品され03月08日 14時 26分に終了予定です。即決価格は10,900円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます！

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⚫︎発送は平均24時間以内です。

(15:00までのご購入でしたら当日発送可能です)

※火曜・日曜・祝日を除く



⚫︎お値下げ交渉承ります。

(大幅なお値下げは出来かねます)

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《 ARCTERYX × BEAMS BOY コラボ mantis 26》

トレイルからタウンユースまで対応できる汎用性の高いバックパックです。独自のすっきりしたデザインながら、テクニカルなパフォーマンスを発揮します。



【大容量メインコンパートメント】

ドローブリッジ方式を採用し、整理が簡単で、ノートパソコンやハイドレーションブラダーが収納可能。

【快適な運搬】

パッド入り背面部、フレームシート、アルミ製ステイの一体化により、快適な背負い心地を実現。

【便利な外部ポケット】

水筒やグローブ、ウィンドシェルを収納できる外部サイドポケット付き。

このバックパックは、日常使いやアウトドア活動に最適です。



・カラー : ブラック（黒）・ブルー（青）



◼︎サイズ

・高 さ：45㎝

・ 幅 ：30㎝

・マ チ：13㎝



◼︎仕様

・開口部：ファスナー

・内側：ファスナーポケット×１・ポケット×６

・外側：ファスナーポケット×２



※掲載されているものが全てです

※サイズの多少の誤差はご了承ください。



◼︎商品の状態

ランク 【 A 】



【N】 新品

【AA】 新品のように使用感がなく非常に綺麗

【Ａ】 中古品として目立った汚れや傷はなく綺麗

【Ｂ】 中古品として使用感はあるが良品

【Ｃ】 支障なく使用できるが目立った汚れや傷がある

【 D】 状態が悪く、難あり





■注意事項 ：画像でご確認の上ご検討ください。又画像に映らない微細な使用に問題無い部分などはご了承ください。



■個人の保管品です。完璧な商品をお求めの方、及び些細な細かな事が気になる神経質な方は、ご購入をお控えください。



◼︎購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



■ ペット、喫煙者いません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 最終値下げ✨アークテリクス ビームスボーイ

別注 マンティス26

バックパック