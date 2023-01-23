『ファーダウン お兄系 y2k グランジ 平成 V系【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 12時 32分に出品され03月25日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅···47cm

身幅···54cm

袖丈···67cm

着丈···64cm

※素人採寸のため誤差はご了承ください

イメージ違い、サイズ違いの返品は承りかねます

色合いがちがう写真

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ジャケット・アウター タグ ファーダウン お兄系 y2k

グランジ 平成 V系