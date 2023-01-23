『極美品 L カナダグース ダウン コート カルソンパーカー コヨーテ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 03時 49分に出品され03月28日 03時 49分に終了予定です。即決価格は33,120円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます(^^)

安心してお取引を頂きたいため、ご購入前にプロフィールのご確認をお願いいたします。



他にも色々出品していますので↓覗いてみてくださいね♪

#SOPHIAの部屋





❁管理番号

3L169-44430 12/28





❁アイテム

極美品 L カナダグース ダウン コート CARSON PARKA カルソン 3805MA コヨーテ ファー 毛皮 黒 CANADA GOOSE ブラック L パーカー ファー脱着式





❁状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます。

なお、脇と袖の内側が若干白っぽくなっていますが、カナダグースによく見られる所謂「白化」で、汚れではございません（写真10枚目参照）。着用時には目立たない程度と存じますが、このために格安で出品しております◎

※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご容赦ください。

※着用感や使用回数についてのご質問は承っておりません（お手数をおかけしますが、プロフィールのご確認をお願いします）。





❁サイズ

表示サイズ L

相当サイズ L



採寸

肩幅 約47cm

身幅 約56cm

袖丈 約67cm(本体袖）

着丈 約78cm

※平置き実寸。着画はお断りいたします。





❁カラー

ブラック

※現物と色味等が異なる場合があります。ご了承ください。





❁素材

画像をご確認ください。





❁配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



❁購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場

※すべて鑑定済みの正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

L

カナダグース



ダウン

コート

カルソンパーカー

コヨーテ

黒