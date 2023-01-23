『アトリエサブ メンズ ファー付きダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 17分に出品され03月16日 03時 17分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アトリエサブフォーメンのファー付きダウンジャケットです。

サイズ表記は48です。

Mサイズ相当と思います。当方175センチ、62キロです

着用しなくなったので断捨離出品です。

ファー部分はボタンで利着脱できる使用になっています。

個人保管の中古品にご理解頂ける方はよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アトリエサブフォーメン カラー: パープル系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アトリエサブ メンズ ファー付きダウンジャケット