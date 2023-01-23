『ノースフェイスパープルレーベル BEAMS別注 ステンカラーコート L 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 08時 52分に出品され04月09日 08時 52分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品



THE NORTH FACE PURPLE LABEL

ノースフェイスパープルレーベル

BEAMS別注 ビームス

65/35 ステンカラーコート コート

NP2918N 即完売品 希少品



●サイズ



L



以下詳細になります。

着丈…約91cm

肩幅…約46cm

身幅…約58cm

袖丈…約67cm



●カラー



カーキ オリーブ グリーン 緑



●素材



ポリエステル65%

コットン35%



●状態



目立った傷や汚れなし（美品）



● 商品の状態をよく確認してからご購入下さい。神経質な方はご注意下さい。



●タバコやペットは飼っておりませんので、安心してご購入下さいね。



●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします！



●発送方法は簡易発送にて綺麗にして発送を心がけておりますのでご安心ください。



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管理番号【 】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスパープルレーベル BEAMS別注 ステンカラーコート L



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