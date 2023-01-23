『French Army M-64 Field Paka / 92C【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 05時 09分に出品され05月16日 05時 09分に終了予定です。即決価格は11,290円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【Deadstock】French Army M-64 Field Paka / 92C



フランス軍のM64フィールドパーカになります。アメリカ軍の名作M-51 Fishtail Parka(通称モッズコート)を踏襲したデザイン。



カーディガン感覚で単体でも羽織れる柔らかいウール素材が使われたライナーとフルセットでの販売となります。



シェルは高密度に織られたコットンサテンを採用。数あるフィールドコートの中でも一際スタイリッシュな印象でまとまります。



フードはシェルと一体型で、首周りは高め。

フロントはジップとボタンの比翼による開閉仕様で、肩は馴染みの良いラグランです。



Condition - Dead Stock



*あくまでもデッドストックアイテムになりますので、経年保管による多少の汚れやほつれ等がある場合がございます。ご理解の上ご購入下さい。



Size - 92C



•92C

裄丈 約88cm / 身幅 約68cm / 着丈 約92cm



*肩幅・袖丈は、ラグランスリーブのため計測不可。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ French

Army

M-64

Field

Paka

/

92C