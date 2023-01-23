『cast チェック柄 トレンチコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 01時 30分に出品され04月24日 01時 30分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数5回ほど。

オーバーサイズ、ラグランがとても可愛いです♡



定価 374000円



【Design/Styling】

マキシ丈のたっぷりボリュームのあるシルエットです。

袖口をきゅっと縛って頂くと、レディライクなメリハリのあるシルエットで着用頂け、抜け感のある素材とシルエットがポイントです。

スタイリングを選ばず着用可能な万能コートです。



【Fabric】

ウールライク中肉圧のツイル生地。

しっかりと糸を打ち込み、肌ざわりの柔らかいヴィンテージライクな表情に仕上がっています。



小さく折りたたんで配送いたします。

ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ cast

チェック柄 トレンチコート