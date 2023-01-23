『美品✨セオリーリュクス ダウンコート Aライン ロング ファー フード 3way【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 12時 08分に出品され03月26日 12時 08分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|セオリーリュクス
秋冬コーデ❤️レディース トレンチコート ロングコート
¥ 7394
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美品★現行MaxMara★4wayモッズコート★取り外し可能ライナー付★フーディ
¥ 15400
【美品】Theory セオリー カシミアブレンド ダブルフェイスコート グレー
¥ 9360
カシミア50%混 ウール100% フォックスファーボンボン ポンチョマントコート
¥ 15000
【美品】ダントン ダウン
¥ 9984
落札価格12480円
380 入札履歴
終了
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