『美品✨セオリーリュクス ダウンコート Aライン ロング ファー フード 3way【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 12時 08分に出品され03月26日 12時 08分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

theory luxe セオリーリュクス セオリー

ダウンコート ロングコート ロングダウン 人気モデル 高級感 フォーマル Aライン ロングジャケット ファー取り外し可能 フード取り外し可能



○サイズ

サイズ38 （Mサイズ）

肩幅約40cm

身幅約48cm

袖丈約60cm

総丈約92cm





○素材

ダウン 90%

フェザー 10%



○カラー

黒 ブラック





○商品の状態

使用感少なく、目立つ傷やダメージはございません(*^^*)まだまだ長く上品にご愛用いただけるお品となっております^ - ^



リユース品をご理解頂ける方のご購入をお待ちしております♡







カラー...ブラック





8800-1222





『注意』



・色味ですが、スマホで自宅で撮影しています。撮影環境によって多少色味が異なる場合がございます。ご了承下さいm(__)m



・購入者様都合での返品は、一切受けていませんのでご了承下さい。



・身長、体重等によるサイズ感の質問には答えかねます。実寸サイズで必ず確認お願いいたします。



・自宅保存ですのでご理解いただける方のみご購入よろしくお願いいたしますm(__)m



・素人検品ですので、見落としがある場合がございます。ご了承下さい。



・万が一商品に不備があれば受け取り評価前にコメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリーリュクス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨セオリーリュクス

ダウンコート

Aライン

ロング

ファー

フード

3way