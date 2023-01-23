『【極美品】ノースフェイス バルトロライトジャケット S イエロー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 32分に出品され03月29日 19時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス バルトロライトジャケットになります。



サイズアウトしたので出品致します



新三郷の正規店にて購入

使用回数4回ほど

汚れ、ほつれ等はありません！

ダウンのヘタリもなくパンパンに入った美品です！

高い買い物だった分なかなか着れず、綺麗な状態です！



Sサイズなので着膨れすることなく着れます！



肩幅 43cm

身幅 49cm

着丈 66cm



目立つ汚れや破れ、スレなどは確認出来ませんが、あくまで古着であることをご納得の上でのご購入をお願い致します。喫煙者やペットはおりません。



値引き対応は出来かねますのでご了承願います。



発送はビニール袋に入れて段ボール箱でお届けします。



カラー...イエロー



メンズ

レディース

ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ノースフェイス

バルトロライトジャケット

S

イエロー