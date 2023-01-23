『豪華セレブブランド クリスチャンディオールChristian Dior 最終赤字【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 07時 23分に出品され03月20日 07時 23分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 豪華セレブ ブランド クリスチャンディオール Christian Dior Lサイズ 最終赤字大処分品！！



伊勢丹で以前12万円前後で購入

途中から着なくなって

クリーニング済みのまま

箪笥にずっと吊るしてからは着ませんでした

伊勢丹のカバー付きです。

中の生地もカッコいいです。



サイズはLサイズですが、着た感じは

少し大きめXLくらいな感じがします



特に細かい不具合は見た感じ無さそうですが、

中古の最終赤字大処分の

ため気が付かない点はお許しください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 豪華セレブブランド クリスチャンディオールChristian

Dior

最終赤字