『マムート Kento Light HS Hooded Jacket AF Men【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 07分に出品され03月26日 22時 07分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マムート Kento Light HS Hooded Jacket AF Men

アジアサイズM



汚れ、破れなし

美品です





ーーーーー以下引用ーーーーー

オールラウンドなハードシェルジャケット。

ミニマムなデザインで軽さを追求しました。

超軽量でコンパクトにまとめることができます。

クライミングやマウンテニアリング、スキーツアー、ハイキング、サイクリング、そして通勤時まで、あらゆる場面で活躍します。

防水性と通気性に優れたウェザープロテクションジャケットです。



特徴：超軽量で非常にコンパクト、防水性、優れた通気性、1回引っ張るだけで縦横に調整可能な補強バイザー付きフード、防滴フロントジッパー、撥水性ジッパー付き隠し胸ポケット、フィット感を改善する弾性ヘムとカフ、パッキングバッグ



サイズ（cm・目安）

S：（日本M）身長／167〜173、胸囲／89〜95





耐水圧：26000 mm

透湿性：27,000g/m2/24h

重量：145g

素材：ポリアミド、ポリウレタン



カラー···レッド

ブラック



美品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。



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マムート

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レインウェア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マムート

Kento

Light

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