『美品 Umii908 45rpm ウールコットンメルトン メタル釦 コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 20時 24分に出品され03月11日 20時 24分に終了予定です。即決価格は14,200円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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↓他にも45rpmやパラスパレスを多数出品しております。

#RINN45RPMPallasPalace





Umii908 45rpmのウールコットンメルトン シングルコートです。

日本製で非常に凝った作りになります。

45rpm・ウミ908のコート。ウール・コットンをミックスした、しなやかなメルトン生地を使用しております。大き目の襟のデザインに、アンカーマークを刻印したメタル釦がポイント。滑りの良い裏地を当てておりますので、袖通しも良く仕上がっております。上質な素材使いと綺麗なシルエットで、様々なコーディネートにお使い頂ける一着です。



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■カラー ネイビー





■素材 表地 ウール55％・コットン35％・ナイロン10％ /裏地 キュプラ





■サイズ表記 1



実寸 肩幅 約44ｃｍ（肩～肩）

身幅 約48ｃｍ（脇～脇)

着丈 約81.5ｃｍ（後襟下～裾)

袖丈 約53.5ｃｍ（肩～袖先)

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)





■商品状態

中古品になりますが、着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも御座いませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。





■注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

Umii908

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