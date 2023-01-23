『美品 90s POLO SPORT ポロスポーツ マウンテン パーカー 切替 L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 15時 50分に出品され04月18日 15時 50分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

商品名

90s ■ ラルフローレン POLO SPORT ポロスポーツ 2トーン ナイロン 切替 マウンテンパーカー ジャケット ( メンズ M ) ポロ 黒 緑

商品説明

90年代、オリジナル 、人気ブランド、POLO SPORT ポロスポーツのデザート ラリー シリーズ、マウンテンパーカー



素材

SHELL 100% NYLON 裏地100% POLYESTER



あまり見かけない希少なDESART RALLYシリーズの切替デザイン

防水、防風、透湿のゴアテックス系ナイロン素材の機能的なデザイン 。

フロントは、ジップとスナップボタンの二重構造

ジッパーはダブルジップ、ボタンは刻印入。

両胸にフラップポケット、両サイド両内にジップ式ポケット

左袖にクッキー型のラバーワッペン

両脇ベンチレーション

フード裾にドローコード付き

ブラック x グリーンの好配色、2トーン

人気の90年代、ポロスポーツらしいかっこいいデザイン、世界中で大人気のコレクターズ アイテム POLO SPORT、DEPERT RALLY、市場にもあまり出回らないレアな商品、ラルフローレンらしい非常に良いデザインの逸品です。日本正規品。



ブランド情報

1968年、デザイナーのラルフ・ローレンが自身の名を冠したブランドを設立。

イギリスの伝統的なファッションをアメリカ流にアレンジした、アメリカントラッド、

アイビーファッションの中心的なブランド。

特に高級スーツやポロシャツなどのメンズウェアでその名を知られ、ブルックス・ブラザーズと並ぶ

アメリカン・トラディショナルの代表的存在とされている。

多くのファッションブランドにも影響を与え、ラルフ ローレンで経験を積み独立するブランドを多く生み出した。



カラー ブラック x グリーン



状態説明

多少の使用感、ボタン周り、パッチに一部欠けはありますが目立つダメージ無く全体的にはまずまず美品の部類かと思います。



画像にて良くご確認の上ご検討ください。



サイズ

表記サイズM ジャパンLくらい

着丈68cm

身幅63cm

肩幅63cm

袖丈59.5cm



（多少の誤差はご了承下さい）



見解の違い、見落とし、説明足らずなところもあるかもしれませんがVINTAGE、USEDとしての出品ですのでご了承の上ご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

90s

POLO

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