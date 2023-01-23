『ナナミカ 2L GORE-TEX Coach Jacket SUAF284【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 01時 35分に出品され05月02日 01時 35分に終了予定です。即決価格は19,125円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nanamica 2L GORE-TEX Coach Jacket / ナナミカ2L ゴアテックスコーチジャケット

コレクション整理で出品します。



・品番、NUMBER: SUAF284

・色、COLOR: Green , Olive、グリーン、オリーブ

・定価：59400円

・サイズ：L(着丈75cm、身幅68.5cm、肩幅58.5cm、袖丈62.5cm)

・素材：2L Polyester Twill GORE-TEX Fabrics(FACE：100% Polyester / BACK：80% Polyester, 20% Paper)

・状態：新品未使用





(商品説明)

・フロントドットボタン仕様のコーチジャケット。

・表地には防水透湿素材の2L Polyester Twill GORE-TEX Fabricを使用。

・裏地には光電子®ポリエステルと和紙糸を使用したオリジナルメッシュを使用。

・保温性、防風性を高めるために衿にスロートタブつき。

・ファスナー付き腰ポケット。





⚠️希望価格がございましたらコメント下さいませ。店舗などで売却してしまう場合や、他のサイトにも出品しておりますため他サイトにて売り切れた場合には、急遽出品を停止することがございます。ご了承ください





カラー···グリーン



季節感···春、秋、冬



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナナミカ

2L

GORE-TEX

Coach

Jacket

SUAF284